В Броварах на мосту произошло ДТП с участием семи автомобилей и двух автобусов, есть пострадавшие

На вопрос произошло ли в Броварах ДТП с участием 7 автомобилей и двух автобусов, в пресс-служба ответили: “Да. На улице Олега Оникиенко возле дома № 6. Три человека доставлены в больницу. Сейчас тяжесть травм устанавливают врачи. Пострадавшие не пассажиры автобусов, они из автомобилей. В автобусах травмированных нет”.

Также в полиции сообщили, что на месте работают следственно-оперативные группы, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киеве водитель потерял управление автомобилем и причиной ДТП. Мужчина объяснял это тем, что его занесло на мокрой дороге.