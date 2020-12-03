В Броварах на мосту произошло ДТП с участием семи автомобилей и двух автобусов, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. В больницу госпитализировали трех человек. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.
На вопрос произошло ли в Броварах ДТП с участием 7 автомобилей и двух автобусов, в пресс-служба ответили: “Да. На улице Олега Оникиенко возле дома № 6. Три человека доставлены в больницу. Сейчас тяжесть травм устанавливают врачи. Пострадавшие не пассажиры автобусов, они из автомобилей. В автобусах травмированных нет”.
Также в полиции сообщили, что на месте работают следственно-оперативные группы, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киеве водитель потерял управление автомобилем и причиной ДТП. Мужчина объяснял это тем, что его занесло на мокрой дороге.