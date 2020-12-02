У Києві водій втратив керування легковим автомобілем та спричинив ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві водій втратив керування автомобілем та спричинив ДТП. Чоловік пояснює це тим, що його занесло на вологій дорозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Патрульної поліції Києва.
“Зважайте на погодні умови під час кермування, щоб не потрапити у ДТП. Сьогодні на вулиці Зої Гайдай водій автомобіля “ВАЗ” здійснив зіткнення з автомобілем Lada. Чоловік пояснив, що його транспортний засіб занесло на вологій дорозі, через що водій втратив керування та спричинив ДТП”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійшлося без потерпілих. Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП на водія автомобіля ВАЗ.
Нагадаємо, після різкого погіршення погоди в Україні рятувальники почали допомагати водіям, чиї машини застрягли у снігу та не могли виїхати через вітер і ожеледицю.