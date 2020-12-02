У Києві водій втратив керування легковим автомобілем та спричинив ДТП

“Зважайте на погодні умови під час кермування, щоб не потрапити у ДТП. Сьогодні на вулиці Зої Гайдай водій автомобіля “ВАЗ” здійснив зіткнення з автомобілем Lada. Чоловік пояснив, що його транспортний засіб занесло на вологій дорозі, через що водій втратив керування та спричинив ДТП”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без потерпілих. Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП на водія автомобіля ВАЗ.

Нагадаємо, після різкого погіршення погоди в Україні рятувальники почали допомагати водіям, чиї машини застрягли у снігу та не могли виїхати через вітер і ожеледицю.