В Киеве водитель потерял управление легковым автомобилем и повлек ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве водитель потерял управление автомобилем и повлек ДТП. Мужчина объясняет это тем, что его занесло на мокрой дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook патрульной полиции Киева.
"Учитывайте погодные условия во время вождения, чтобы не попасть в ДТП. Сегодня на улице Зои Гайдай водитель автомобиля "ВАЗ" столкнулся с автомобилем Lada. Мужчина объяснил, что его транспортное средство занесло на мокрой дороге, из-за чего водитель потерял управление и повлек ДТП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП на водителя автомобиля ВАЗ.
Напомним, после резкого ухудшения погоды в Украине спасатели начали помогать водителям, чьи машины застряли в снегу и не могли выехать из-за ветра и гололеда.