На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушки, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Великомихайловском районе Одесской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, по предварительной информации, на трассе Одесса-Киев возле остановки общественного транспорта напротив с. Новоелизаветовка столкнулись два легковых автомобиля.
Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм погибли на месте происшествия, их личности устанавливаются. 42-летний водитель Opel обошелся незначительными травмами.
"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины", - добавили полицейские.
Напомним, в Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. В больницу госпитализировали трех человек.