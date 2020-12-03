На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушки, есть погибшие

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Великомихайловском районе Одесской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, по предварительной информации, на трассе Одесса-Киев возле остановки общественного транспорта напротив с. Новоелизаветовка столкнулись два легковых автомобиля.

Водитель и пассажирка Toyota от полученных травм погибли на месте происшествия, их личности устанавливаются. 42-летний водитель Opel обошелся незначительными травмами.

"Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины", - добавили полицейские.

Напомним, в Броварах на мосту столкнулось сразу девять транспортных средств, два из них автобусы. В больницу госпитализировали трех человек.

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