В Черкассах разоблачили банду наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что в Черкассах 4 местных жителя с марта по декабрь 2018 занимались преступной деятельностью, связанной с приобретением, изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом особо опасных наркотических средств - ацетилированного опия и концентрата из маковой соломы.
Работники прокуратуры области совместно с Управлением противодействия наркопреступности Черкасской области задержали злоумышленников. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, украинца в "Борисполе" задержали с 3,5 кг кокаина.