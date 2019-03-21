В Черкассах разоблачили банду наркоторговцев

Правоохранители установили, что в Черкассах 4 местных жителя с марта по декабрь 2018 занимались преступной деятельностью, связанной с приобретением, изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом особо опасных наркотических средств - ацетилированного опия и концентрата из маковой соломы.

Работники прокуратуры области совместно с Управлением противодействия наркопреступности Черкасской области задержали злоумышленников. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, украинца в "Борисполе" задержали с 3,5 кг кокаина.