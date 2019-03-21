У Черкасах викрили банду наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалось виготовленням і продажем наркотиків. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що у Черкасах 4 місцевих жителі з березня до грудня 2018 року займалися злочинною діяльністю, пов’язаною з придбанням, виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів – ацетильованого опію та концентрату з макової соломи.
Працівники прокуратури області спільно з Управлінням протидії наркозлочинності Черкаської області затримали зловмисників. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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