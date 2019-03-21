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Українця у "Борисполі" затримано з 3,5 кг кокаїну

Київ • УНН

 • 8851 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. В пункті пропуску "Бориспіль" зафіксовано спробу контрабанди майже 3,5 кг кокаїну. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

Українця у "Борисполі" затримано з 3,5 кг кокаїну

"Управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС у співпраці з ГУБКОЗ СБ України попереджено переміщення нашим співвітчизником через митний кордон України наркотичного засобу кокаїну", - повідомили прикордонники. 

Чотири пакети загалом майже з 3,5 кг кокаїну було виявлено після перетину білої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі „зелений коридор”, у багажі нашого співвітчизника, який прибув на територію України авіарейсом з Панами транзитом через Німеччину. Як виявилося, в подальшому наркотик планували переправити до Ізраїлю.

Пакети зі спресованою порошкоподібною речовиною білого кольору знаходились у спеціально виготовленій схованці в подвійному дні багажної валізи громадянина.

Таким чином громадянином України вчинено дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України пресованої порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно експрес-аналізатора наркотичних засобів M.M.C. International B.V., містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн, з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників).

Складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України.

Матеріали справи вилучені СБУ в рамках кримінального провадження.

СБУ та правоохоронними органами Ізраїлю по даному факту була проведена міжнародна контрольована поставка.

Як повідомляв УНН, у Чорноморському порту правоохоронці вилучили кокаїну на мільярд гривень

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