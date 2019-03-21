Украинца в "Борисполе" задержано с 3,5 кг кокаина

"Управлением противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС в сотрудничестве с ГУБКОП СБ Украины предупреждено перемещения нашим соотечественником через таможенную границу Украины наркотического средства кокаина", - сообщили пограничники.



Четыре пакета в целом почти с 3,5 кг кокаина были обнаружены при пересечении белой линии, обозначающей окончание прохождения таможенного контроля в режиме "зеленый коридор", в багаже нашего соотечественника, который прибыл на территорию Украины авиарейсом из Панамы транзитом через Германию. Как оказалось, в дальнейшем наркотик планировали переправить в Израиль.



Пакеты с спрессованным порошкообразным веществом белого цвета находились в специально изготовленной тайнике в двойном дне багажной чемоданы гражданина.



Таким образом гражданином Украины совершены действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины прессованного порошкообразного вещества белого цвета, которое, согласно экспресс-анализатора наркотических средств MMC International BV, содержит в своем составе наркотическое средство кокаин, с сокрытием от таможенного контроля, а именно с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников).



Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины.



Материалы дела изъяты СБУ в рамках уголовного производства.



СБУ и правоохранительными органами Израиля по данному факту была проведена международная контролируемая поставка.



Как сообщал УНН, в Черноморском порту правоохранители изъяли кокаина на миллиард гривен .