В Черкассах совершено убийство на территории дачного кооператива
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черкассах мужчину убито в доме на территории дачного кооператива. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Убитого нашли в доме дачного кооператива "Радуга". Мужчина, 1974 года рождения, местный житель, неработающий. На теле покойного обнаружено колотую проникающую рану грудной клетки.
Установлено, что из дома ничего не пропало.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Киеве нашли труп на строительной площадке .