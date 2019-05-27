У Черкасах скоєно вбивство на території дачного кооперативу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Черкасах чоловіка вбито в будинку на території дачного кооперативу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вбитого знайшли у будинку дачного кооперативу "Веселка". Чоловік, 1974 року народження, місцевий житель, непрацюючий. На тілі покійного виявлено колоту проникаючу рану грудної клітини.
Встановлено, що з будинку нічого не зникло.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК Україні (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, у Києві знайшли труп на будівельному майданчику.