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У Черкасах скоєно вбивство на території дачного кооперативу

У Черкасах скоєно вбивство на території дачного кооперативу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Черкасах чоловіка вбито в будинку на території дачного кооперативу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Вбитого знайшли у будинку дачного кооперативу "Веселка". Чоловік, 1974 року народження, місцевий житель, непрацюючий. На тілі покійного виявлено колоту проникаючу рану грудної клітини.

Встановлено, що з будинку нічого не зникло.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК Україні (умисне вбивство). 

Як повідомляв УНН, у Києві знайшли труп на будівельному майданчику

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