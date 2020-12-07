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В Черкассах сообщили о подозрении водителю, который сбил женщину с ребенком

В Черкассах сообщили о подозрении водителю, который сбил женщину с ребенком

Киев  •  УНН

 • 12753 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Черкассах объявили о подозрении водителю, который совершил наезд на 6-летнего мальчика и насмерть сбил 82-летнюю женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Черкасской местной прокуратуры 59-летнему водителю автомобиля, который 4 декабря 2020 года, в городе Черкассы совершил наезд на 82-летнюю женщину и ее 6-летнего внука, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и тяжкое телесное повреждение малолетнему (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, двигаясь по улице Сумгаитской в городе Черкассы, проявил невнимательность и не следил за дорожной обстановкой, в связи с чем вовремя не применил меры к снижению скорости движения и изменил его направление, в результате чего совершил наезд на 2 пешеходов - малолетнего и пожилую женщину, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"По результатам рассмотрения ходатайства органа досудебного расследования, согласованного процессуальным прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, 6 декабря 2020 года Сосновский районный суд города Черкассы принял решение взять его под домашний арест в ночное время. Сейчас Черкасская местная прокуратура изучает судебное решение на предмет законности, готовится апелляционная жалоба", - указано в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование продолжается и осуществляется Черкасским отделом полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Напомним, в Черкассах задержали водителя, который сбил женщину с ребенком.

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