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У Черкасах повідомили про підозру водію, який збив жінку з дитиною

У Черкасах повідомили про підозру водію, який збив жінку з дитиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Черкасах оголосили про підозру водію, який скоїв наїзд на 6-річного хлопчика і на смерть збив 82-річну жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Черкаської місцевої прокуратури 59-річному водію автомобіля, який 4 грудня 2020 року, в місті Черкаси скоїв наїзд на 82-річну жінку та її 6-річного онука, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель особи та тяжке тілесне ушкодження малолітньому (ч. 2 ст. 286 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, рухаючись по вулиці Сумгаїтській в місті Черкаси, проявив неуважність та не стежив за дорожньою обстановкою, у зв’язку з чим вчасно не застосував заходів для зменшення швидкості руху та змінив його напрямок, внаслідок чого скоїв наїзд на 2 пішоходів - малолітнього та жінку похилого віку, які перетинали проїздну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

“За результатами розгляду клопотання органу досудового розслідування, погодженого процесуальним прокурором, про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 6 грудня 2020 Соснівський районний суд міста Черкаси прийняв рішення взяти його під домашній арешт у нічний час. Наразі Черкаська місцева прокуратура вивчає судове рішення на предмет законності, готується апеляційна скарга”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування триває та здійснюється Черкаським відділом поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Нагадаємо, у Черкасах затримали водія, який збив жінку з дитиною.

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