В Черкассах обокрали судью
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Черкасской области обокрали судью. Об этом сообщили УНН правоохранители.
В городе Черкассы с Mitsubishi судьи похитили три тысячи гривен, паспорт гражданина Украины, удостоверение водителя и судьи.
Начато расследование.
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Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который хотел обокрасть собор.
Напомним, в Кропивницком неизвестные обокрали храм.
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