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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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У Черкасах обікрали суддю

У Черкасах обікрали суддю

Київ • УНН

 • 20148 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Черкащині обікрали суддю. Про це УНН повідомили правоохоронці.

У місті Черкаси з Mitsubishi судді викрали три тисячі гривень, паспорт громадянина України, посвідчення водія та судді.

Розпочато розслідування.

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Як повідомляв УНН, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор

Нагадаємо, у Кропивницькому невідомі обікрали храм

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