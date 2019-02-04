У Черкасах обікрали суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Черкащині обікрали суддю. Про це УНН повідомили правоохоронці.
У місті Черкаси з Mitsubishi судді викрали три тисячі гривень, паспорт громадянина України, посвідчення водія та судді.
Розпочато розслідування.
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Як повідомляв УНН, у Рівному затримали чоловіка, який хотів обікрасти собор.
Нагадаємо, у Кропивницькому невідомі обікрали храм.
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