У Кропивницькому невідомі обікрали храм
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Кропивницькому поліцейські проводять перевірку за фактом звернення громадян щодо можливого незаконного заволодіння майном із релігійної споруди. Про це поінформували УНН в прес-службі ГУ НП в області.
Повідомлення до поліції надійшло вчора, 31 січня. За інформацією місцевих жителів, невідомі особи в темну пору доби вивозили з будівлі, в якій розташовується храм Успіння Пресвятої Богородиці, речі, що можуть бути церковним начинням.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. З’ясували, що з будівлі дійсно вивозили речі, які, з пояснення працівника храму, належать йому особисто.
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Перевірка за даним фактом триває.
Як повідомляв УНН, у Харківській області чоловік вкрав з храму старовинні ікони.