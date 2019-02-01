У Кропивницькому невідомі обікрали храм

Повідомлення до поліції надійшло вчора, 31 січня. За інформацією місцевих жителів, невідомі особи в темну пору доби вивозили з будівлі, в якій розташовується храм Успіння Пресвятої Богородиці, речі, що можуть бути церковним начинням.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. З’ясували, що з будівлі дійсно вивозили речі, які, з пояснення працівника храму, належать йому особисто.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сумах затримали хуліганів, які підкинули в храм страйкбольну гранату



Перевірка за даним фактом триває.



Як повідомляв УНН, у Харківській області чоловік вкрав з храму старовинні ікони.