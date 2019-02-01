В Кропивницком неизвестные обокрали храм
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Кропивницком полицейские проводят проверку по факту обращения граждан о возможном незаконном завладении имуществом с религиозного сооружения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ЧП в области.
Сообщение в полицию поступило вчера, 31 января. По информации местных жителей, неизвестные в темное время суток вывозили из здания, в котором располагается храм Успения Пресвятой Богородицы, вещи, которые могут быть церковной утварью.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Выяснили, что из здания действительно вывозили вещи, которые, с объяснения работника храма, принадлежат ему лично.
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Проверка по данному факту продолжается.
Как сообщал УНН, в Харьковской области мужчина украл из храма старинные иконы.