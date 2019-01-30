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У Харківській області чоловік вкрав з храму старовинні ікони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Харківській області чоловік обікрав церковний храм. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції області, передає УНН.

Про те, що в храмі пропали ікони, до чергової частини поліції повідомив місцевий житель. Під час розшуку правоохоронці оперативно затримали 37-річного чоловіка. Порушник зізнався в скоєному.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) УКУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

Як повідомляв УНН, невідомі розгромили каплицю в Житомирській області.

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