В Харьковской области мужчина украл из храма старинные иконы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Харьковской области мужчина обокрал церковный храм. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области, передаёт УНН.
О том, что в храме пропали иконы, в дежурную часть полиции сообщил местный житель. В ходе розыска правоохранители оперативно задержали 37-летнего мужчину. Нарушитель признался в содеянном.
По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Как сообщал УНН, неизвестные разгромили часовню в Житомирской области.
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