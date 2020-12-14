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Чтобы не сглазили: в Черкассах главную елку украсили "глазом Фатимы"

Киев • УНН

 • 50467 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Главная елка Черкасс будет украшена амулетами в форме глаз, которые, по легендам, защищают от сглаза - "глазом Фатимы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы городского совета Черкасс.

Чтобы не сглазили: в Черкассах главную елку украсили "глазом Фатимы"

"В Черкассах на Соборной площади завершают установку главной елки города. Она будет искусственной, как и в прошлом году, и будет 18 метров в высоту. Увенчает новогоднюю красавицу двенадцатиконечная яркая звезда", - заявили в горсовете.

Добавим, что администрация городского совета никак не прокомментировала причину появления оберега в форме глаз, которого еще называют "Назар" - на главной елке областного центра.

Также сообщается, что центр города будет украшен рядом других декораций и новогодних инсталляций. Среди них - объемные надписи "2021" и "Черкассы" высотой в 2,4 м, а также световые конструкции "Арка тоннель", 4-метровая "Пуля с проходом", "Панно" в виде герба города Черкассы. Также улицы Черкасс украшают праздничной иллюминацией.

Отмечается, что на услуги по установке, подключению и демонтажа новогодних гирлянд, декораций, других новогодних инсталляций, в том числе искусственной новогодней елки для проведения новогодних и рождественских праздников направят 2,8 млн грн.

"Планируем, что елка засияет новогодними огнями на День святого Николая, 19 декабря - это уже стало традицией для Черкасс. Однако эпидемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы: традиционного открытия елки и празднований не будет. Однако мы хотим создать новогоднее настроение для людей", - заявил мэр Анатолий Бондаренко.

Напомним, что в воскресенье, 13 декабря, с главной елки страны на Софийской площади в Киеве, которая обошлась в 30 миллионов гривен, сняли "колдовскую шляпу".

Перед этим стало известно, что на ней все же будет рождественская звезда, которую установят накануне дня Святого Николая.

Зажигать ее будет голограмма Святого Николая, поскольку сам он "находится на самоизоляции". Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.

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