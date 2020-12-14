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Щоб не врікли: у Черкасах головну ялинку прикрасили "оком Фатіми"

Київ • УНН

 • 50467 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Головна ялинка Черкас буде прикрашена амулетами у формі очей, які, за легендами, захищають від пристріту - "оком Фатіми". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані пресслужби міської ради Черкас.

Щоб не врікли: у Черкасах головну ялинку прикрасили "оком Фатіми"

"У Черкасах на Соборній площі завершують встановлення головної ялинки міста. Вона буде штучною, як і минулого року, і матиме 18 метрів у висоту. Увінчає новорічну красуню дванадцятикінечна яскрава зірка", - заявили у міськраді.

Додамо, що адміністрація міської ради ніяк не прокоментувала причину появи оберега у формі очей, якого ще називають "Назар" - на головній ялинці обласного центру.

Також повідомляється, що центр міста буде прикрашений низкою інших декорацій та новорічних інсталяцій. Серед них – об’ємні надписи "2021" та "Черкаси" висотою у 2,4м, а також світлові конструкції "Арка тунель", 4-метрова "Куля з проходом", "Панно" у вигляді герба міста Черкаси. Також вулиці Черкас прикрашають святковою ілюмінацією.

Зазначається, що на послуги зі встановлення, підключення та демонтажу новорічних гірлянд, декорацій, інших новорічних інсталяцій, у тому числі штучної новорічної ялинки для проведення новорічних та різдвяних свят спрямують 2,8 млн грн.

"Плануємо, що ялинка засяє новорічними вогнями на День святого Миколая, 19 грудня - це вже стало традицією для Черкас. Проте епідемія коронавірусу цьогоріч внесла свої корективи: традиційного відкриття ялинки і святкувань не буде. Однак ми хочемо створити новорічний настрій для людей", - заявив міський голова Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, що у неділю, 13 грудня, з головної ялинки країни на Софійській площі у Києві, яка обійшлася у 30 мільйонів гривень, зняли "чаклунський капелюх".

Перед цим стало відомо, що на ній все ж таки буде різдвяна зірка, яку встановлять напередодні дня Святого Миколая.

Засвічувати її буде голограма Святого Миколая, оскільки сам він "перебуває на самоізоляції". Також нагадаємо, Києвом прокладуть великий новорічний маршрут.

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