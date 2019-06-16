В очередях на пунктах пропуска застряло более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился с предыдущим днем. В общем через КПВВ последовало 43,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 9910 человек и 1160 транспортных средств;
"Марьинка" - 9520 человек и 1485 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8460 человек и 1350 транспортных средств;
"Гнутово" - 5160 человек и 1205 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10765 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 10/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 15/10.
Как сообщал УНН, КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны.