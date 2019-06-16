В очередях на пунктах пропуска застряло более 200 автомобилей

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился с предыдущим днем. В общем через КПВВ последовало 43,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9910 человек и 1160 транспортных средств;

"Марьинка" - 9520 человек и 1485 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8460 человек и 1350 транспортных средств;

"Гнутово" - 5160 человек и 1205 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10765 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 10/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 15/10.



Как сообщал УНН, КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны.