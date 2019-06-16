У чергах на пунктах пропуску застрягло понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу.
Минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився з попереднім днем. Загалом через КПВВ прослідувало 43,8 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" – 9910 осіб та 1160 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 9520 осіб та 1485 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 8460 осіб та 1350 транспортних засобів;
"Гнутове" – 5160 осіб та 1205 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 10765 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/60; "Мар’їнка" – 10/40; "Новотроїцьке" – 20/40; "Гнутове" – 15/10.
Як повідомляв УНН, КПВВ "Золоте" на Донбасі продовжує працювати лише з української сторони.