В очередях на КПВВ на Донбассе собрались почти 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 245 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 0/60; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 47 тысяч человек и 5,5 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, отмечается 9 мая, усилены меры безопасности.