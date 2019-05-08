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У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися майже 250 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 245 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/40; „Мар’їнка“ — 0/80; „Новотроїцьке“ — 0/60; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 47 тисяч осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.

Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Нагадаємо, на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня, посилено заходи безпеки.

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