В Чехии не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса
Киев • УНН
Киев. 20 января. УНН. Новое правительство Чехии отклонило указ предыдущего, который обязывал людей пожилого возраста и отдельных профессий вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Правительство предыдущего премьер-министра Андрея Бабиша в начале декабря 2021 выдало указ, согласно которому в марте COVID-вакцинация стала бы обязательной для людей в возрасте от 60 лет, медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков.
Новый глава правительства Петр Фиала 19 января заявил, что обязательных прививок от коронавируса не будет.
Напомним
18 января в Чехии сообщили о более чем 20 тыс. новых случаях COVID-19, это самый большой суточный показатель с 1 декабря.