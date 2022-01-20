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Шахед-136

У Чехії не вводитимуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу

У Чехії не вводитимуть обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу

Київ • УНН

 • 15753 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Новий уряд Чехії відхилив указ попереднього, який зобов’язував людей похилого віку і окремих професій вакцинуватися проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Деталі

Уряд попереднього прем'єр-міністра Андрея Бабіша на початку грудня 2021 року видав указ, згідно з яким у березні COVID-вакцинація стала б обов'язковою для людей віком від 60 років, медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків.

Новий очільник уряду Петр Фіала 19 січня заявив, що обов'язкових щеплень проти коронавірусу не буде.

Нагадаємо

18 січня у Чехії повідомили про понад 20 тис. нових випадків COVID-19, це найбільший добовий показник з 1 грудня.

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