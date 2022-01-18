У Чехії зафіксували найбільший щоденний стрибок випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Чеська Республіка повідомила у вівторок про понад 20 000 нових випадків COVID-19, що є найбільшим зростанням за один день з 1 грудня, повідомило Міністерство охорони здоров’я, інформує УНН.
Деталі
У понеділок МОЗ зафіксував 20 270 нових випадків зараження коронавірусом проти 7 342 тижнем раніше.
Кількість госпіталізацій, пік яких перевищив 7000 на початку грудня під час останньої хвилі, становив 1660 у понеділок, що трохи більше, ніж у неділю.
Центральноєвропейська країна з населенням 10,7 мільйонів людей готується до нової хвилі пандемії, оскільки варіант коронавірусу Omicron починає збільшувати кількість випадків.
Уряд скоротив час карантину та ізоляції в рамках нових заходів, а також запустив обов’язкове тестування працівників компаній, яке розпочалося цього тижня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: COVID-19: Чехія змінює правила в’їзду для українців