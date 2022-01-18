В Чехии зафиксировали самый большой ежедневный скачок случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Чешская Республика сообщила во вторник о более 20 000 новых случаев COVID-19, что является самым большим ростом за один день с 1 декабря, сообщило Министерство здравоохранения, информирует УНН.
Детали
В понедельник Минздрав зафиксировал 20 270 новых случаев заражения коронавирусом против 7 342 неделей ранее.
Число госпитализаций, пик которых превысил 7000 в начале декабря во время последней волны, составлял 1660 в понедельник, что немногим больше, чем в воскресенье.
Центральноевропейская страна с населением 10,7 миллионов человек готовится к новой волне пандемии, поскольку вариант коронавируса Omicron начинает увеличивать количество случаев.
Правительство сократило время карантина и изоляции в рамках новых мероприятий, а также запустило обязательное тестирование работников компаний, которое началось на этой неделе.
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