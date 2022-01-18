В Чехии зафиксировали самый большой ежедневный скачок случаев COVID-19

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15 марта, 19:03 • 107455 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145191 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124696 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118125 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105523 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101822 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94495 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125085 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127791 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127361 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105587 просмотра
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14 марта, 19:57 • 127791 просмотра
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14 марта, 12:29 • 111820 просмотра
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13 марта, 15:21 • 131065 просмотра
Актуальное
В Чехии зафиксировали самый большой ежедневный скачок случаев COVID-19

В Чехии зафиксировали самый большой ежедневный скачок случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 16072 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Чешская Республика сообщила во вторник о более 20 000 новых случаев COVID-19, что является самым большим ростом за один день с 1 декабря, сообщило Министерство здравоохранения, информирует УНН.

Детали

В понедельник Минздрав зафиксировал 20 270 новых случаев заражения коронавирусом против 7 342 неделей ранее.

Число госпитализаций, пик которых превысил 7000 в начале декабря во время последней волны, составлял 1660 в понедельник, что немногим больше, чем в воскресенье.

Центральноевропейская страна с населением 10,7 миллионов человек готовится к новой волне пандемии, поскольку вариант коронавируса Omicron начинает увеличивать количество случаев.

Правительство сократило время карантина и изоляции в рамках новых мероприятий, а также запустило обязательное тестирование работников компаний, которое началось на этой неделе.

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