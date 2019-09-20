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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 64799 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112161 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103985 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119957 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148427 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148770 просмотра

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В Чехии двое украинцев незаконно регулировали дорожное движение

В Чехии двое украинцев незаконно регулировали дорожное движение

Киев  •  УНН

 • 12931 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Чехии разоблачили двух граждан Украины, которые незаконного регулировали движение транспорта на отремонтированной дороге в районе Градец-Кралове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Idnes.cz.

На двух регуляторов пожаловались водители. По их словам, работники специальных желтых жилетах не понимали чешский язык и не могли ничего объяснить.

Проверка сотрудниками таможни обнаружила, что 24-летний мужчина и 23-летняя женщина приехали из Украины и работали в Чехии нелегально.

"В ходе проверки сотрудники таможни выяснили, что эти люди не имеют действующего разрешения на работу, выданного чешскими властями", - рассказал представитель таможни региона.

Против Украинской намерены открыть административное дело. Им грозит депортация из Чехии.

Чешскую компанию, которая наняла украинский для регулирования дорожного движения, грозит штраф в размере до 10 млн чешских крон (10,5 млн грн).

Напомним, премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке.

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