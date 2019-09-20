У Чехії двоє українців незаконно регулювали дорожній рух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Чехії викрили двох громадян України, які незаконного регулювали рух транспорту на відремонтованій дорозі в районі Градец-Кралове. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Idnes.cz.
На двох регулювальників поскаржилися водії. За їх словами, працівники спеціальних жовтих жилетах не розуміли чеську мову і не могли нічого пояснити.
Перевірка співробітниками митниці виявила, що 24-річний чоловік та 23-річна жінка приїхали з України і працювали в Чехії нелегально.
"У ході перевірки співробітники митниці з'ясували, що ці люди не мають діючого дозволу на роботу, виданого чеською владою", - розповів представник митниці регіону.
Проти українців мають намір відкрити адміністративну справу. Їм загрожує депортація з Чехії.
Чеську компанію, яка найняла українців для регулювання дорожнього руху, загрожує штраф у розмірі до 10 млн чеських крон (10,5 млн грн).
Нагадаємо, прем'єр Чехії анонсував зустріч із Зеленським у Нью-Йорку.