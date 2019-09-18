Прем'єр Чехії анонсував зустріч із Зеленським у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про майбутню зустріч з українським Президентом Володимиром Зеленським на сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це пише “Чеське радіо”, передає УНН.
“Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України (Володимиром Зеленським — ред.)”, — підтвердив Бабіш.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський офіційно запрошений виступити на дебатах світових лідерів на трибунах Генеральної Асамблеї ООН, які пройдуть з 24 по 30 вересня в Нью-Йорку.
Пізніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Зеленський здійснить візит до США 23 вересня.