Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о предстоящей встрече с украинским Президентом Владимиром Зеленским на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет “Чешское радио”, передает УНН.
“На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины (Владимиром Зеленским — ред.)”, — подтвердил Бабиш.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский официально приглашен выступить на дебатах мировых лидеров на трибунах Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
Позже министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Зеленский совершит визит в США 23 сентября.