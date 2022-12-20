В белгородской области рф сообщают об "обстреле" Шебекино и перебоях с электроснабжением

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“В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу”, – написал гладков в своем Телеграм.

Детали

По его словам, в результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено, указал он.

В СтратКоме ВСУ прокомментировали ситуацию: "Похоже путинская власть окончательно решила превратить жизнь жителей шебекино в ад, так же, как они это сделали с оккупированным Мариуполем. В результате откровенного и циничного уничтожения собственной инфраструктуры часть жителей "белгородской народной республики" осталась без света и воды. Зная тенденцию, с которой будут развиваться события, не стоит ожидать улучшения, потому что нужно для электората снимать картинку "ужасов от напавшей украинской хунты". Поэтому жителям "БНР" следует рассчитывать на холодную и голодную зиму".

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Тем временем, губернатор брянской области рф александр богомаз сообщил о повреждениях железнодорожных путей, в области наблюдаются перебои с электричеством.