У брянській області рф після вибухів виникли проблеми з електрикою та залізницею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Губернатор брянської області росії олександр богомаз повідомив про пошкодження залізничних колій та перебої з електрикою в області, передає УНН.
богомаз повідомив про нібито обстріл території Суземського району.
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"Постраждалих немає. У результаті в селищі частково порушено електропостачання. На місці працюють усі оперативні служби. Як тільки буде забезпечений безпечний допуск до об'єктів електропостачання, аварійно-ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи”, – заявив богомаз у своєму телеграм.
Деталі
Він додав, що у селищі Суземка пошкоджено залізничні колії. До відновлення руху для жителів Суземського району буде організовано автобусне сполучення.
Додамо
18 грудня, у понеділок, російські телеграм-канали писали, що у бєлгороді пролунало 12 гучних вибухів. Влада повідомила про роботу ППО, жертву та постраждалих.