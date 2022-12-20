В брянской области рф после взрывов возникли проблемы с электричеством и железной дорогой

богомаз сообщил о якобы обстреле территории Суземского района.

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"Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам”, – заявил богомаз в своем Телеграм.

Детали

Он добавил, что в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения, для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение.

Добавим

18 декабря, в понедельник, российские телеграм-каналы писали, что в белгороде раздалось 12 громких взрывов. Власти сообщили о работе ПВО, жертве и пострадавших.