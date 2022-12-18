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В российском белгороде раздалось 12 взрывов, власти сообщили о жертве и пострадавших

Киев • УНН

 • 1637065 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские телеграм-каналы пишут, что в белгороде раздалось 12 громких взрывов. Власти сообщили о работе ПВО, жертве и пострадавших, передает УНН.

Детали

"Жители белгорода пишут о работе ПВО над городом. Предварительно, раздалось 12 громких взрывов, один обломок упал в городе. Сейчас известно о четырех пострадавших, за ними уже присматривают медики", - пишет телеграм-канал Mash.

Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что над белгородом и белгородским районом сработала система ПВО.

"По белгороду. Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. (...) По белгородскому району. Есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике", - утверждает гладков.

Дополнение

В белгородской области рф анонсировали создание "батальонов самообороны".

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