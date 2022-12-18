В российском белгороде раздалось 12 взрывов, власти сообщили о жертве и пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские телеграм-каналы пишут, что в белгороде раздалось 12 громких взрывов. Власти сообщили о работе ПВО, жертве и пострадавших, передает УНН.
Детали
"Жители белгорода пишут о работе ПВО над городом. Предварительно, раздалось 12 громких взрывов, один обломок упал в городе. Сейчас известно о четырех пострадавших, за ними уже присматривают медики", - пишет телеграм-канал Mash.
Губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил, что над белгородом и белгородским районом сработала система ПВО.
"По белгороду. Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. (...) По белгородскому району. Есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике", - утверждает гладков.
Дополнение
В белгородской области рф анонсировали создание "батальонов самообороны".