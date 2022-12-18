У російському бєлгороді пролунало 12 вибухів, влада повідомила про жертву і постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські телеграм-канали пишуть, що у бєлгороді пролунало 12 гучних вибухів. Влада повідомила про роботу ППО, жертву та постраждалих, передає УНН.
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"Жителі бєлгорода пишуть про роботу ППО над містом. Попередньо, пролунало 12 гучних вибухів, один уламок упав у місті. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, за ними вже наглядають медики", - пише телеграм-канал Mash.
Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що над бєлгородом та бєлгородським районом спрацювала система ППО.
"Щодо бєлгорода. Є четверо постраждалих середнього ступеня важкості. (...) щодо бєлгородського району. Є один загиблий та один постраждалий. Пошкодження є на птахофабриці", - стверджує гладков.
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У бєлгородській області рф анонсували створення "батальйонів самооборони".