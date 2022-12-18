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У російському бєлгороді пролунало 12 вибухів, влада повідомила про жертву і постраждалих

У російському бєлгороді пролунало 12 вибухів, влада повідомила про жертву і постраждалих

Київ • УНН

 • 1637066 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські телеграм-канали пишуть, що у бєлгороді пролунало 12 гучних вибухів. Влада повідомила про роботу ППО, жертву та постраждалих, передає УНН.

Деталі

"Жителі бєлгорода пишуть про роботу ППО над містом. Попередньо, пролунало 12 гучних вибухів, один уламок упав у місті. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, за ними вже наглядають медики", - пише телеграм-канал Mash.

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що над бєлгородом та бєлгородським районом спрацювала система ППО.

"Щодо бєлгорода. Є четверо постраждалих середнього ступеня важкості. (...) щодо бєлгородського району. Є один загиблий та один постраждалий. Пошкодження є на птахофабриці", - стверджує гладков.

Доповнення

У бєлгородській області рф анонсували створення "батальйонів самооборони".

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