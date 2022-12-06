В белгородской области рф анонсировали создание "батальонов самообороны" в приграничных районах

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«... обращалось большое количество жителей белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли», - написал он в Telegram.

Детали

По его словам, в регионе будут формировать несколько батальонов тех, «кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание...».

Сейчас инструкторы проводят тренировку и боевое сплочение отрядов на территории всех приграничных районов белгородской области, указал он.

Дополнение

В белгородской области рф начато активную вербовку работников промышленных предприятий в частную военную компанию "вагнер".