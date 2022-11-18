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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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В Бєлгородській області працівників промпідприємств вербують на службу у лави "вагнерівців"

В Бєлгородській області працівників промпідприємств вербують на службу у лави "вагнерівців"

Київ • УНН

 • 270362 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Бєлгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Деталі

За домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК “Вагнер” терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату.

По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією.

Нагадаємо

Сили "ПВК Вагнера" ​​продовжують перебільшувати свої успіхи у завоюванні території Донбасу, намагаючись таким чином вигідно відрізнити себе від звичайних формувань російської армії та самопроголошених республік.

Українські Національні Новини

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