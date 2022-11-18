В Бєлгородській області працівників промпідприємств вербують на службу у лави "вагнерівців"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Бєлгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.
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За домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК “Вагнер” терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату.
По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою компанією.
Нагадаємо
Сили "ПВК Вагнера" продовжують перебільшувати свої успіхи у завоюванні території Донбасу, намагаючись таким чином вигідно відрізнити себе від звичайних формувань російської армії та самопроголошених республік.