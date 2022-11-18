В Белгородской области работников промпредприятий вербуют на службу в ряды "вагнеровцев"

Детали

По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ПИК “Вагнер” сроком 30 дней с сохранением заработной платы. Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината.

По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.

Напомним

Силы "ПВК Вагнера" ​​продолжают преувеличивать свои успехи в завоевании территории Донбасса, пытаясь таким образом выгодно отличить себя от обычных формирований российской армии и самопровозглашенных республик.