В Белгородской области работников промпредприятий вербуют на службу в ряды "вагнеровцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию “Вагнер”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.
Детали
По договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ПИК “Вагнер” сроком 30 дней с сохранением заработной платы. Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината.
По завершению – участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией.
Напомним
Силы "ПВК Вагнера" продолжают преувеличивать свои успехи в завоевании территории Донбасса, пытаясь таким образом выгодно отличить себя от обычных формирований российской армии и самопровозглашенных республик.