У бєлгородській області рф анонсували створення "батальйонів самооборони" у прикордонних районах

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«... зверталася велика кількість мешканців бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони чи самооборони. Таке рішення ми ухвалили», - написав він в Telegram.

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За його словами, у регіоні будуть формувати кілька батальйонів тих, «хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути призваний збройними силами, але має бойовий досвід та велике бажання...».

Наразі інструктори проводять тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів бєлгородської області, зазначив він.

Доповнення

У бєлгородській області рф розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії "вагнер".