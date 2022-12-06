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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У бєлгородській області рф анонсували створення "батальйонів самооборони" у прикордонних районах

У бєлгородській області рф анонсували створення "батальйонів самооборони" у прикордонних районах

Київ • УНН

 • 744173 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Губернатор російської бєлгородської області в'ячеслав гладков сьогодні, 6 грудня, повідомив, що в регіоні будуть сформовані "батальйони самооборони", які складатимуться з місцевих жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис гладкова.

Цитата

«... зверталася велика кількість мешканців бєлгородської області з необхідністю розпочати підготовку та формування загонів територіальної оборони чи самооборони. Таке рішення ми ухвалили», - написав він в Telegram.

Деталі

За його словами, у регіоні будуть формувати кілька батальйонів тих, «хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути призваний збройними силами, але має бойовий досвід та велике бажання...».

Наразі інструктори проводять тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів бєлгородської області, зазначив він.

Доповнення

У бєлгородській області рф розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії "вагнер".

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