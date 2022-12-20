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У бєлгородській області рф повідомляють про "обстріл" шебекіно і перебої з електропостачанням

У бєлгородській області рф повідомляють про "обстріл" шебекіно і перебої з електропостачанням

Київ • УНН

 • 424734 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Губернатор бєлгородської області рф в'ячеслав гладков повідомляє про "обстріл" Шебекинського міського округу, і що, за попередніми даними, є постраждалий, у регіоні порушено електропостачання, передає УНН.

Цитата

“На даний момент триває обстріл Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня тяжкості доставлений до районної лікарні”, – написав гладков у своєму Телеграмі.

Деталі

За його словами, внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце. Енергопостачання найближчим часом буде відновлено, зазначив він.

У СтратКомі ЗСУ прокоментували ситуацію: "Схоже путінська влада остаточно вирішила перетворити життя мешканців шебекіно на ад, так само, як вони це зробити з окупованим Маріуполем. В результаті відвертого і цинічного знищення власної інфраструктури частина жителів "білгородської народної республіки" залишилась без світла і води. Знаючи тенденцію, з якою будуть розвиватись події, не варто очікувати покращення, бо потрібно для електорату знімати картинку "жахів від української хунти, яка напала". Тому жителям "БНР" варто розраховувати на холодну і голодну зиму".

Додамо

Тим часом, губернатор брянської області рф олександр богомаз повідомив про пошкодження залізничних колій, в області спостерігаються перебої з електрикою.

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