У бєлгородській області рф повідомляють про "обстріл" шебекіно і перебої з електропостачанням

Цитата

“На даний момент триває обстріл Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня тяжкості доставлений до районної лікарні”, – написав гладков у своєму Телеграмі.

Деталі

За його словами, внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина жителів міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце. Енергопостачання найближчим часом буде відновлено, зазначив він.

У СтратКомі ЗСУ прокоментували ситуацію: "Схоже путінська влада остаточно вирішила перетворити життя мешканців шебекіно на ад, так само, як вони це зробити з окупованим Маріуполем. В результаті відвертого і цинічного знищення власної інфраструктури частина жителів "білгородської народної республіки" залишилась без світла і води. Знаючи тенденцію, з якою будуть розвиватись події, не варто очікувати покращення, бо потрібно для електорату знімати картинку "жахів від української хунти, яка напала". Тому жителям "БНР" варто розраховувати на холодну і голодну зиму".

Додамо

Тим часом, губернатор брянської області рф олександр богомаз повідомив про пошкодження залізничних колій, в області спостерігаються перебої з електрикою.