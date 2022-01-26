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Завтра в Бундестаге проведут слушания по безопасности вокруг Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. В немецком Бундестаге 27 января проведут парламентские слушания относительно территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Детали

"В четверг, 27 января, в Бундестаге пройдут — инициированные нами — новые парламентские слушания "Обеспечить мир в Европе: Территориальную целостность Украины нельзя ставить под вопрос", — написал Мельник.

Посол добавил, что "Берлин должен наконец решительно действовать, чтобы предотвратить новое российское вторжение".

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся в 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

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