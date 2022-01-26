Завтра у Бундестагу проведуть слухання щодо безпеки навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У німецькому Бундестагу 27 січня відбудуться парламентські слухання щодо територіальної цілісності України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.
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"У четвер, 27 січня, у Бундестагу пройдуть — ініційовані нами — нові парламентські слухання "Забезпечити мир у Європі: Територіальну цілісність України не можна ставити під питання", — написав Мельник.
Посол додав, що "Берлін повинен накінець рішуче діяти, щоб запобігти новому російському вторгненню".
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.