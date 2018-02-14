В Букингемском дворце ввели запрет на пластиковые бутылки

Запрет объявлен в связи с желанием королевы заботиться о сохранении окружающей среды и снижения количества отходов, производимых в королевском хозяйстве. Меры по борьбе с отходами будут включать в себя отказ от пластиковой посуды, включая соломинки для питья, в общественных кафе, находящихся в резиденциях королевы, и запрет на их использование обслуживающим персоналом.

В Букингемском дворце, Виндзорском замке и Холирудском дворце в Шотландии отныне можно будет пользоваться посудой из фарфора или керамики либо из картона, поддающегося вторичной переработке.

Также сообщается, что ежегодно в мире производится свыше 300 млн тонн пластика.

Напомним, многие развитые страны мира решают проблему накопления пластика с помощью депозитной (залоговой) системы сбора тары. Она действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%. Перенять такой подход к сбору пустой тары планируют Украина и Беларусь.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат — он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдают — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.