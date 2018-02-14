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У Букінгемському палаці ввели заборону на пластикові пляшки

У Букінгемському палаці ввели заборону на пластикові пляшки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Букінгемському палаці і інших резиденціях королеви Великобританії Єлизавети II заборонили використовувати пластикові пляшки і соломинки для пиття. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.

Заборона оголошена в зв'язку з бажанням королеви піклуватися про збереження навколишнього середовища і зниження кількості відходів, вироблених в королівському господарстві. Заходи по боротьбі з відходами будуть включати в себе відмову від пластикового посуду, включаючи соломинки для пиття, в громадських кафе, що знаходяться в резиденціях королеви, і заборона на їх використання обслуговуючим персоналом.

У Букінгемському палаці, Віндзорському замку і Холірудському палаці в Шотландії відтепер можна буде користуватися посудом з фарфору або кераміки або з картону, який піддається вторинній переробці.

Також повідомляється, що щорічно в світі виробляється понад 300 млн тонн пластику.

Нагадаємо, багато розвинених країн світу вирішують проблему накопичення пластику за допомогою депозитної (заставної) системи збору тари. Вона діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%. Перейняти такий підхід до збору порожньої тари планують Україна і Білорусь.

Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

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