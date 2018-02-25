В здания медкомплекса в Харькове начали подавать тепло

“Параллельно начинаем запускать системы отопления в жилых домах”, — отметил он.

Напомним, в результате 4-х порывов на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах. По данным на 14:00 25 февраля от отопления были отключены 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки), 3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка. Чтобы поддерживать в зданиях медицинской сферы нормальную температуру, их обеспечили дополнительными электрическими обогревателями, также применили тепловые пушки.