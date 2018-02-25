В здания медкомплекса в Харькове начали подавать тепло

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62971 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76967 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79694 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107316 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100373 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104545 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111525 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122789 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134306 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В здания медкомплекса в Харькове начали подавать тепло

В здания медкомплекса в Харькове начали подавать тепло

Киев  •  УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Харькове начали заполнять внутренние системы отопления медицинских учреждений, в течение часа здесь восстановят нормальный температурный режим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя председателя ХОГА Евгений Шахненко.

“Параллельно начинаем запускать системы отопления в жилых домах”, — отметил он.

Напомним, в результате 4-х порывов на теплосетях в Харькове без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух районах. По данным на 14:00 25 февраля от отопления были отключены 81 жилой дом (5-, 9- и 16-этажки), 3 детских сада, 5 школ и 7 лечебных учреждений, среди них 5 стационарных, в том числе дом ребенка. Чтобы поддерживать в зданиях медицинской сферы нормальную температуру, их обеспечили дополнительными электрическими обогревателями, также применили тепловые пушки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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