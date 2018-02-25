У будівлі медкомплексу в Харкові почали подавати тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Харкові розпочали заповнювати внутрішні систем опалення медичних установ, протягом години тут відновлять нормальний температурний режим. Про це повідомляє УНН з посиланням на заступника голови ХОДА Євгеній Шахненко.
“Паралельно починаємо запускати системи опалення в житлових будинках”, — зазначив він.
Нагадаємо, через 4-и пориви на тепломережах у Харкові без опалення залишилися житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у двох районах. За даними на 14:00 25 лютого від опалення було відключено 81 житловий будинок (5-, 9- і 16-поверхівки), 3 дитячих садка, 5 шкіл і 7 лікувальних установ, серед них 5 стаціонарних, у тому числі будинок дитини. Щоб підтримувати в будівлях медичної сфери нормальну температуру, їх забезпечили додатковими електричними обігрівачами, також застосували теплові гармати.