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В доме в Дрогобыче обвалилась еще одна плита

В доме в Дрогобыче обвалилась еще одна плита

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В доме в Дрогобыче Львовской области, в котором был разрушен один из подъездов, обвалилась еще одна плита над руинами, угрозы уцелевшим подъездам не обнаружили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.

"Перед 15:00 произошел обвал верхней плиты, нависшей над степью. Никто из спасателей не пострадал. Также состоялся осмотр подъездов экспертом, по заключению которого угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет", - указали в горсовете.

Как сообщается, жителям позволят забрать основные вещи из квартир. Сейчас готовят опоры для крыши, чтобы предотвратить ее обвал. После этого квартиры опечатают.

Администрация КП "Дрогобычводоканал" сообщила, что водоснабжение прекратили на весь квартал, в связи с тем, что обвал в доме вызвал разрушение коммуникаций.

Социальные службы обязаны организовать обеспечение воды в дома людей с инвалидностью, проживающим в квартале.

"В целом эвакуировано 103 человека. Четыре семьи нуждаются в обеспечении жильем", - отметили в мэрии.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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