В доме в Дрогобыче обвалилась еще одна плита

КИЕВ. 28 августа. УНН. В доме в Дрогобыче Львовской области, в котором был разрушен один из подъездов, обвалилась еще одна плита над руинами, угрозы уцелевшим подъездам не обнаружили. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета.