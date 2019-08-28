У будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У будинку в Дрогобичі на Львівщині, у якому було зруйновано один із під'їздів, обвалилася ще одна плита над руїнами, загрози вцілілим під'їздам не виявили. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.