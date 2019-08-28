У будинку в Дрогобичі обвалилася ще одна плита
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У будинку в Дрогобичі на Львівщині, у якому було зруйновано один із під'їздів, обвалилася ще одна плита над руїнами, загрози вцілілим під'їздам не виявили. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.
"Перед 15:00 стався обвал верхньої плити, яка нависла над руїною. Ніхто з рятувальників не постраждав. Також відбувся огляд під'їздів експертом, за висновками якого загроз подальшого обвалу у сусідніх під'їздах немає", - вказали у міськраді.
Як повідомляється, мешканцям дозволять забрати основні речі з квартир. Зараз готують підпори для даху, щоб запобігти його обвалу. Після цього квартири опечатають.
Адміністрація КП "Дрогобичводоканал" повідомила, що водопостачання припинили на весь квартал, у зв’язку з тим, що обвал у будинку спричинив руйнацію комунікацій.
Соціальні служби зобов'язано організувати забезпечення води до осель осіб з інвалідністю, які проживають у кварталі.
"Загалом евакуйовано 103 особи. Чотири сім’ї потребують забезпечення житлом", - зазначили у мерії.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.